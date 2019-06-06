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Судьба "Северного потока - 2" по-прежнему находится в руках Дании

Фото: www.globallookpress.com
Точные сроки строительства прояснятся после вердикта Копенгагена

Все идет по плану, обрадовал глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле в контексте информации о неугодном США, Прибалтике и Украине российско-европейском проекте. Соединив Россию с Германией, "Северный поток – 2" затронет также территории Финляндии, Швеции и Дании.

Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Однако от ее вердикта уже не зависит судьба топливной магистрали. Единственное, на что может повлиять Копенгаген, это на окончательные временные рамки.

"Все, с моей точки зрения, зависит от последнего решения, которое мы ждем от Дании. И именно оно определит точные сроки",

- пояснил Зеле (цитата по RT), отметив, что пока даты не сдвигались, возведение газопровода идет "согласно изначальному бюджету".

Напомним, в первый летний день угрозы в адрес "Северного потока – 2" посыпались из сената США. Там предупредили о пяти видах санкций.   

Не исключен, что таким образом Штаты запугивают Россию. Дальше разговоров дело не продвинется, полагает глава американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. Он подчеркнул важность проекта для Европы, напомнив, что больше всего за него радеют Германия с Францией.

"Гарантировать ничего не могу, но мне кажется, что это все на уровне разговоров и шума так и пройдет",

заверил Родзянко РИА "Новости".

Пока недоброжелатели строят козни, "Северный поток – 2" тихой сапой идут к своему логическому завершению. Окончание строительства намечается уже в этом году. Как известно, изменений в графике не предвидится. А что касается разрешения Дании, то уже давно разработан альтернативный маршрут

Ксения АНДРЕЕВА
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