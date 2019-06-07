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США выдавливают европейцев из "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Все это делается ради американских поставок газа в Евросоюз

Вашингтон вынуждает страны Старого Света чинить препятствия российскому газопроводу. Это делается в геополитических и экономических интересах США, которые стремятся увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. С таким заявлением выступил председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер.

"Санкционное давление США и влияние представителей американских интересов очень сильно, без сомнений оно влияет на политику Дании (по "Северному потоку – 2") и Евросоюза. Но мы не должны забывать, что это давление имеет за собой не только дружелюбные мотивы, мы не только противоречим нашим дружественным позициям по отношению к другим странам Восточной Европы, но мы, прежде всего, должны думать о том, что такой бизнес – плохой",

– сказал руководитель компании-оператора газопровода, выступая на бизнес-завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума (цитируется по РИА "Новости").

По словам Шредера, своими действиями американцы "совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы".

Герхард Шредер. Фото: www.globallookpress.com

Представители Nord Stream 2 AG предупредили всех недоброжелателей, что они будут использовать все доступные им ресурсы для борьбы против дискриминации в отношении проекта.

"Мы будем уважать европейские законы, но нужно понимать, что у нас есть и права. Мы видим и дискриминацию (в отношении проекта), и мы будем использовать все наши возможности и политические структуры для того, чтобы бороться за наши права и отсутствие дискриминации в этом вопросе", – приводит ТАСС слова управляющего директора компании Маттиаса Варнига.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Проект газопровода реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Пять европейских компаний обязались профинансировать половину стоимости строительства магистрали (в сумме – 4,75 млрд евро).

Андрей ФИЛАТОВ
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