Путин назвал главное достоинство "Северного потока – 2"

Проект отвечает национальным интересам всех участников

Новый российский газопровод, который рабочие тянут из России в Германию по дну Балтийского моря, выгоден абсолютно всем заинтересованным сторонам. С таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил президент РФ Владимир Путин.



"Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников – и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта",

– приводит слова главы государства РИА "Новости".

Единственным акционером компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода, выступает "Газпром". Консорциум из пяти европейских энергетических концернов участвует в финансировании проекта. Компании выделили половину средств, необходимых для строительства газопровода, – € 4,75 миллиарда.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.