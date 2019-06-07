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"Газпром" назвал крайний срок ожидания разрешения Дании по "Северному потоку-2"

Фото: www.globallookpress.com
Датский демарш не особо повлияет на маршрут российской трубы

Участок газопровода "Северного потока-2", который должен пройти по территории Дании в Балтийском море, можно проложить в короткий срок, даже с учетом его изменения от первоначального плана. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума на вопрос, когда для Nord Stream 2 наступит "час икс" в ожидании ответа по прокладке трубы от Копенгагена, чтобы успеть закончить строительство к концу 2019 года.

"Выборы же прошли в Дании, новое правительство формируется. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, это условно 130 км. Максимум – пять недель работы. Я знаю этот срок, но вам его говорить не буду, но могу сказать, что он еще не наступил. Пока еще он и не завтра наступает", – цитирует ТАСС Миллера.

Также он сообщил, что все партнеры по проекту подтвердили свое участие в нем, а строительство газопровода уже профинансировано на 80%.

Фото: pixabay.com

"С точки зрения протяженности – 57,2%, и каждый день все больше, это уже, считайте, две трети <...> Все наши партнеры, которые были на форуме, все подтверждают свое участие", – подчеркнул глава "Газпрома".

Ранее, выступая на форуме, президент России Владимир Путин сказал, что новый газопровод выгоден всем заинтересованным потребителям топлива в Европе, поскольку он "призван повысить энергобезопасность" Старого Света и создает рабочие места.

О датском молчании говорил в Санкт-Петербурге и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. По его мнению, на политику Копенгагена влияет давление Вашингтона и американские санкции. Он считает, что США, которые столь усердно выступают против "СП-2", "совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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