США вывели немцев из себя из-за угроз "Северному потоку - 2"

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Глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер встал на защиту "Северного потока – 2" и потребовал вернуть Россию в международное сообщество.
По его словам, благодаря новому газопроводу появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. При этом Брудермюллер подчеркнул, что американский СПГ не сравнится с российским природным газом из-за высокой стоимости, передает газета Neue Zurcher Zeitung.
По его мнению, Европа должна противостоять попыткам США повлиять на строительство "Северного потока – 2". Мартин напомнил, что Москва является важным стратегическим партнером для ЕС.
"Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль", – добавил он.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.
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