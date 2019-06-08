США вывели немцев из себя из-за угроз "Северному потоку - 2"

Российский проект получает все больше одобрений

Глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер встал на защиту "Северного потока – 2" и потребовал вернуть Россию в международное сообщество.

По его словам, благодаря новому газопроводу появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. При этом Брудермюллер подчеркнул, что американский СПГ не сравнится с российским природным газом из-за высокой стоимости, передает газета Neue Zurcher Zeitung.

По его мнению, Европа должна противостоять попыткам США повлиять на строительство "Северного потока – 2". Мартин напомнил, что Москва является важным стратегическим партнером для ЕС.

"Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль", – добавил он.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

