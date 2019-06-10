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"Северный поток – 2" запустят вовремя

Фото: www.globallookpress.com
Участники проекта не обращают внимания на препятствия скандинавов

Проектное сообщество уверено, что "Северный поток -2" заработает в срок, то есть в конце 2019-го, несмотря на то что строители не могут получить разрешение от Дании на прокладку труб. Об этом заявил член правления Wintershall Dea Тило Виланд.

"Могу сказать, что на 50% газопровод уже сейчас построен, и финансирование также проходит по плану",

заверил он журналистов "Газеты.ру".

В 2017-м власти Дании решили, что за подобные проекты должны отвечать в МИД страны. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 предлагало два альтернативных варианта прокладки труб. В ответ Датское энергетическое агентство представило "Газпрому" свой вариант, который предполагает строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Из-за выбранного Данией места проекту необходимо пройти экологическую экспертизу, которая может занять до шести месяцев.

Фото: www.globallookpress.com

По словам члена правления Wintershall Dea, маршрут "Северного потока – 2" проложат в Дании в соответствии с законом, а участники проекта получат необходимые разрешения от датского правительства, даже несмотря на то что сейчас существует "три опции".

"Маршрут проекта "Северный поток – 2" пройдет со всеми необходимыми предписаниями и законами. Мы исходим их того, что все необходимые разрешения будут получены", – отметил Виланд. 

В успехе уверен не только он. Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о том, что газопровод достроят в срок, но намекнул, что возможен перенос даты по началу прокачки голубого топлива. По его словам, проект реализован уже на 57,2%, то есть на две трети, а партнеры компании в очередной раз на Петербургском экономическом форуме подтвердили, что не отказываются от участия в строительстве.

"Газпром" не переживает из-за того, что Дания тянет с разрешением на прокладку труб. Ведь участок, который пройдет по территории этой страны, составляет "плюс-минус 130 км", которые можно уложить за пять недель.

Газопровод "Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, которые пытаются таким образом навязать Европе свой газ. По мнению председателя совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, Вашингтон давит на Данию с помощью санкций.

Выступают против реализации газопровода и украинцы. Киев боится, что с запуском "Северного потока – 2" Россия откажется от транзита, контракт на который заканчивается 31 декабря 2019-го, голубого топлива через Незалежную. Стороны пока не пришли к компромиссу, чтобы продлить соглашение. Москва не раз говорила, что готова к переговорам, но Киев должен обеспечить конкурентоспособность своей СПГ. 

Полина ИВАНОВА
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