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Сенатор Алексей Пушков оценил требования "Нафтогаза" в переговорах по поставкам газа на Украину и заключению контракта.
По его мнению, Незалежная сейчас находится не в тех условиях, чтобы ставить свои условия России.
"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен",
– написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Коболев заявил, что Киев готов к переговорам по транзиту газа с Москвой только при обязательном участии ЕС. При этом новые контракты должны соответствовать европейским нормам.
Напомним, что с 2015 года Украина перестала закупать "голубое топливо" у России.
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