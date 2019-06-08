Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России ответили на ультиматумы "Нафтогаза"

Фото: www.globallookpress.com
Москва не будет идти на уступки Киеву по транзиту "голубого" топлива

Сенатор Алексей Пушков оценил требования "Нафтогаза" в переговорах по поставкам газа на Украину и заключению контракта.

По его мнению, Незалежная сейчас находится не в тех условиях, чтобы ставить свои условия России.

"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен",

написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Коболев заявил, что Киев готов к переговорам по транзиту газа с Москвой только при обязательном участии ЕС. При этом новые контракты должны соответствовать европейским нормам.

Напомним, что с 2015 года Украина перестала закупать "голубое топливо" у России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей