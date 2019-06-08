Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинские солдаты игнорируют приказы Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик не имеет авторитет в армии

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что с момента приходи к власти Владимира Зеленского обстрелы силами ВСУ лишь усилились.

По его словам, у политика нет авторитета среди военных, которые не слушают его приказа и продолжают бомбить мирное население.

"Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского",

цитирует Пушилина РИА "Новости".

Такого же мнения придерживается и заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) генерал-майор Богдан Бондарь. Он отметил, что солдаты открывают ответный огонь, несмотря на предложение президента страны Владимира Зеленского не отвечать на обстрелы, передает УНИАН.

"Подразделения ВСУ имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается", - добавил Бондарь.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кусают локти: ЕС придется долго расхлебывать санкционный кошмар

Европейское братство с завистью смотрит на партнеров России

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей