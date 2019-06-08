Украинские солдаты игнорируют приказы Зеленского

Политик не имеет авторитет в армии

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что с момента приходи к власти Владимира Зеленского обстрелы силами ВСУ лишь усилились.

По его словам, у политика нет авторитета среди военных, которые не слушают его приказа и продолжают бомбить мирное население.

"Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского",

– цитирует Пушилина РИА "Новости".

Такого же мнения придерживается и заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) генерал-майор Богдан Бондарь. Он отметил, что солдаты открывают ответный огонь, несмотря на предложение президента страны Владимира Зеленского не отвечать на обстрелы, передает УНИАН.

"Подразделения ВСУ имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается", - добавил Бондарь.