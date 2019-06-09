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ВСУ убивают жителей Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Как пояснила пресс-секретарь Владимира Зеленского, силовики ведутся на провокации

Украинские силовики вынуждены убивать мирных жителей Донбасса. Такое мнение высказала  пресс-секретарь лидера Незалежной Владимира Зеленского Юлия Мендель.

В эфире телеканала 1+1 она отметила, что ВСУ якобы попадаются на "провокации", когда в них стреляют из жилых домов, детсадов.

"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", -– заявила она.

 Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма объявил о "запрете на стрельбу", который необходимо подписать сторонам касательно конфликта в Донбассе. После этого заявления политика обвинили в госизмене.

Андрей ДОВЛАТОВ
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