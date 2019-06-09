Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
280 новости
Украинские силовики вынуждены убивать мирных жителей Донбасса. Такое мнение высказала пресс-секретарь лидера Незалежной Владимира Зеленского Юлия Мендель.
В эфире телеканала 1+1 она отметила, что ВСУ якобы попадаются на "провокации", когда в них стреляют из жилых домов, детсадов.
"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", -– заявила она.
Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма объявил о "запрете на стрельбу", который необходимо подписать сторонам касательно конфликта в Донбассе. После этого заявления политика обвинили в госизмене.
Европейское братство с завистью смотрит на партнеров России
В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот