Опять Майдан: к команде Зеленского есть вопросы

До этого лидера Незалежной игнорировали украинские солдаты

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии "Слуга народа" украинского лидера Владимира Зеленского.

Отмечается, что протестующие представляются "делегацией из Харькова". Как сообщает издание "Новое время", участники акции требуют " не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа "Возрождение") в список партии".

Стоит отметить, что практически каждый день на посту президента проходит для Владимира Зеленского в стрессовом режиме. Ранее сообщалось, что лидера Незалежной взбесили депутаты с их "плодотворным трудом". Также появилась информация, что приказы Зеленского игнорируют украинские солдаты.