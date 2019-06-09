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Опять Майдан: к команде Зеленского есть вопросы

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
До этого лидера Незалежной игнорировали украинские солдаты

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии "Слуга народа" украинского лидера Владимира Зеленского.

Отмечается, что протестующие представляются "делегацией из Харькова". Как сообщает издание "Новое время", участники акции требуют " не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа "Возрождение") в список партии".

Стоит отметить, что практически каждый день на посту президента проходит для Владимира Зеленского в стрессовом режиме. Ранее сообщалось, что лидера Незалежной взбесили депутаты с их "плодотворным трудом". Также появилась информация, что приказы Зеленского игнорируют украинские солдаты.

Андрей ДОВЛАТОВ
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