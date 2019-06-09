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Названа причина поражения Порошенко на выборах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский не спит: Украину ждет новая революция
Отмечается, что бывшего президента Украины подвели соцсети

Экс-лидер Незалежной Петр Порошенко проиграл на президентских выборах из-за низкой активности в соцсетях. Такое мнение выразил  глава избирательного штаба политсилы "Европейская солидарность" Сергей Березенко.

В интервью "Главреду" политик отметил, что украинцем можно разделить на "государственников" и тех, кто желает "жить сыто и спокойно" в дружбе с Россией.

Также он рассказал о несистемности Зеленского, которая принесла ему успех на президентских выборах.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", -– резюмировал Березенко.

Напомним, за Зеленского проголосовали 73 процента избирателей. В то же время за Порошенко отдали голоса лишь 24 процента жителей Украины.


Андрей ДОВЛАТОВ
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