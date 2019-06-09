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Зеленский не спит: Украину ждет новая революция

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер предположил, что политическая система страны находится в глубочайшем кризисе

Лидер Незалежной Владимир Зеленский высказал мнение, что политическая система на Украине находится "в нокдауне".

На съезде партии "Слуга народа" новоявленный политик заявил, что необходимо думать о "переустановлении новой", а не "перезагрузке старой" системы.

"Мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", -– отметил Зеленский.

Напомним, досрочные выборы в Раду должны пройти 21 июля.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит акция протеста у места съезда партии "Слуга народа". Также говорилось об игнорировании украинскими солдатами приказов Зеленского и его ярости из-за отношения депутатов к работе.

Андрей ДОВЛАТОВ
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