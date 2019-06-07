Новый лидер Незалежной уверен, что решение о роспуске парламента было правильным

Украинский лидер Владимир Зеленский с горечью констатировал, что нынешний состав Рады не настроен на перемены.

"Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным,-– цитирует главу государства телеканал "112 Украина".

При этом он "поблагодарил" депутатов за то,что они на глазах теряют доверие у украинского народа.

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают,", -– добавил Зеленский.

Он также вспомнил, как в Раде отказались принять отставку главы СБУ Василия Грицака, главы Министерства обороны страны Степана Полторака, главы МИД Павла Климкина. Кроме того, также украинский парламент не захотел включить в повестку дня разработанный новым лидером Незалежной законопроект о незаконном обогащении.

"Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", -– резюмировал Зеленский.

Он рассказал, что сомневался в решении о роспуске Рады, однако депутаты не смогли изменить мнение президента о себе.

Впрочем, скандально известный политик Надежда Савченко посоветовала Зеленскому не унывать, а, наоборот, быть настойчивее касательно увольнений министров.