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Депутаты Рады проголосовали против отставки Климкина и Полторака

Фото: www.globallookpress.com
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Депутаты отказали президенту в поддержке

Парламент Украины не принял отставку министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Ранее комитет Верховной рады по иностранным делам поддержал представление Владимира Зеленского об отставке Климкина, сообщает РИА "Новости".

Украинский президент предложил парламенту уволить главу МИД Климкина, министра обороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности Василия Грицака 30 мая. До этого все они уже написали прошения об отставке, напоминает ТАСС.

Климкин, который в течение последних пяти лет был министром иностранных дел Украины, также объявил о намерении участвовать в выборах в Раду. Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. 

Полторак стоял во главе оборонного ведомства Незалежной с октября 2014 года. Он ушел с военной службы в октябре 2018 г., но остался министром обороны, так как эта должность с 2019-го стала гражданской. 

Валентина МАЙОРОВА
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