На украинский паспорт могут претендовать воевавшие в Донбассе иностранцы

Верховная рада, посмотрев на решение России помочь жителям ДНР и ЛНР, захотела отыграться. Так, парламент во втором чтении одобрил документ, по которому стать гражданином Украины станет намного проще. Закон отменяет требование проживать в Незалежной последние пять лет.

Теперь претендовать на паспорт Украины могут иностранцы и лица без гражданства, воевавшие в Донбассе на стороне Киева в составе добровольческих организаций. О том, что за такое решение выступили 230 депутатов при необходимых 226 голосах, говорится на сайте украинского парламента.

Теперь иностранцам необязательно иметь разрешение на иммиграцию, владеть украинским языком и законными источниками дохода, чтобы претендовать на получение паспорта. Отказываться от первого гражданства тоже не требуется.

Более того, им не нужно будет собирать десятки документов. Достаточно справки от министерства обороны, внутренних дел или от командира действующего подразделения в Донбассе. Если человеку отказывают, то ему поможет также решение суда, которое подтверждает тот факт, что он участвовал в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе. В пояснительной записке к закону отмечается, что таких людей около тысячи.

Документ также упрощает выдачу вида на жительства на Украине, потому что люди, воюющие в Донбассе, будут находиться на территории страны легально. Просроченный паспорт, сообщает "112 Украина", также закон позволяет подавать, если для получения нового ему нужно вернуться в "страну-агрессор".

Закон вступит в силу через два месяца после его официальной публикации. Президент Незалежной Владимир Зеленский, согласно правилам, должен дать добро на принятый Радой документ в течение сеими дней.

Глава России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса. На Украине тут же заявили, что предпримут ответные меры. Так, в Киеве уже придумали один из видов мести – предложили лишать новоиспеченных россиян имущества.