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Имение бывшего президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом с сегодняшнего утра атакуют националисты из запрещенной в РФ бандитской организации "ОУН". Радикалы требуют немедленного ареста как самого "шоколадного короля", так и его соратников – отца и сына Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг "Укроборонпрома".
Как сообщает "Страна", у резиденции Петра Алексеевича собралось примерно 120 человек с украинскими и националистическими флагами, они жгут шины и файеры, которые периодически забрасывают за ворота особняка. Также слышны крики "Порошенко на нары" и "Ганьба". Вызванные пожарные тушат файеры, причем как со стороны улицы, так и внутри имения.
"Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли кто такой Порошенко",
– заявил координатор организации "Громадський контроль чесна країна" Владислав Литвинчук.
Подобная акция должна состояться в скором времени возле дома Олега Гладковского (Свинарчука), замешанного в коррупционном скандале в украинской оборонке.
По словам Литвинчука, патриоты намерены бастовать бессрочно, пока пятого лидера нации не привлекут к уголовной ответственности.
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