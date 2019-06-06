Зеленского обвинили в финансировании террористов

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Второй день в Незалежной старые, но еще не оставившие своих постов, властные кадры продолжают сыпать гневными обвинениями в адрес нового президента страны Владимира Зеленского, чей представитель по переговорам с мятежными народными республиками Леонид Кучма накануне в Минске предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Сначала гневной речью изошелся экс-глава государства Петр Порошенко, назвавший данный возможный шаг чуть ли не предательством национальных интересов Украины, и вот свои три копейки вставил пока еще генпрокурор страны Юрий Луценко. Этот заявил, что снятие блокады с ДНР и ЛНР нарушит статью о финансировании терроризма Уголовного кодекса Украины.
По его словам, торговля Киева с предприятиями самопровозглашенных республик возможна лишь после их регистрации и уплате налогов на Украине, как действовала такая схема до 2017 года.
"После того как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет",
– написал пан Луценко в блоге на сайте издания "Украинская правда".
Генпрокурор назвал предложенную командой Зеленского программу урегулирования "криминалом", подпадающим под ст. 258-5 УК Украины ("О финансировании терроризма").
Напомним, в среду, 5 июня,
на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта
второй президент Украины пан Кучма предложил
рассмотреть на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе,
введенной Киевом в марте 2017-го.
Данная инициатива
была поддержана представителями ДНР и ЛНР.
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