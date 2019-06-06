Украине предсказали поражение в войне в Донбассе

Перепуганные депутаты обвинили Зеленского в измене

Прекращение огня на востоке Украины приведет к капитуляции украинской армии. Такое мнение высказал спикер парламента Незалежной Андрей Парубий.



Политик прокомментировал инициативы главы государства по мирному урегулированию, которые были озвучены в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, передает УНН.

"Вчера и для меня, и наверное, для многих из вас стала тревожной информация о том, что президент Украины дал поручение огласить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора",

– заявил Парубий.

По его словам, "запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, это путь к капитуляции". "Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше. Уже сегодня мы имеем одного убитого украинского воина и двенадцать – раненых... Капитуляции мы не допустим", – отметил глава парламента.

Решимость вести боевые действия до конца Парубий назвал "позицией украинского народа", к которой президент страны должен прислушаться. Он должен "иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, защищают украинскую землю", отметил спикер Рады.

Парубия поддержала его первый заместитель, бывший представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Геращенко. "Что значит "не обороняться"? То есть мы даем сейчас индульгенцию, как власть, на беззаконное убийство наших солдат, даже без разрешения им защищаться. Этого мы не принимаем!" – заявила она.

По итогам состоявшихся в Минске переговоров представитель Украины Леонид Кучма, говоря о режиме тишины на Донбассе, заявил, что "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов". Соответствующую инициативу планируется обсудить в ходе следующего заседания Трехсторонней контактной группы 19 июня.