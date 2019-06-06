Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украине предсказали поражение в войне в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНи газа, ни денег: Украина призналась в дефиците всего
Перепуганные депутаты обвинили Зеленского в измене

Прекращение огня на востоке Украины приведет к капитуляции украинской армии. Такое мнение высказал спикер парламента Незалежной Андрей Парубий.

Политик прокомментировал инициативы главы государства по мирному урегулированию, которые были озвучены в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, передает УНН.

"Вчера и для меня, и наверное, для многих из вас стала тревожной информация о том, что президент Украины дал поручение огласить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора",

– заявил Парубий.

По его словам, "запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, это путь к капитуляции". "Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше. Уже сегодня мы имеем одного убитого украинского воина и двенадцать – раненых... Капитуляции мы не допустим", – отметил глава парламента.

Андрей Парубий. Фото: commons.wikimedia.org

Решимость вести боевые действия до конца Парубий назвал "позицией украинского народа", к которой президент страны должен прислушаться. Он должен "иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, защищают украинскую землю", отметил спикер Рады.

Парубия поддержала его первый заместитель, бывший представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Геращенко. "Что значит "не обороняться"? То есть мы даем сейчас индульгенцию, как власть, на беззаконное убийство наших солдат, даже без разрешения им защищаться. Этого мы не принимаем!" – заявила она.

По итогам состоявшихся в Минске переговоров представитель Украины Леонид Кучма, говоря о режиме тишины на Донбассе, заявил, что "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов". Соответствующую инициативу планируется обсудить в ходе следующего заседания Трехсторонней контактной группы 19 июня.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей