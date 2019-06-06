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На Украине признали дефицит газа и денег на него накануне отопительного сезона

Фото: www.globallookpress.com
"Зима близко!" - прокричала с берегов Днепра Ярославна

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупредил мир о том, что российский "Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне", европейские поставщики также не отстают. В свою очередь Украина спешит запастись голубым топливом на зимний сезон. Однако для закачки необходимого объема газа в подземные хранилища (ПХГ) у украинской компании элементарно может не хватить средств для его закупки.

Пан Коболев сообщил, что Киев импортировал на 20% больше топлива, чем в прошлом году, и, если продолжить в таком же темпе, к началу отопительного сезона можно выйти "на необходимый уровень – 20 млрд куб". Это тот объем, который Незалежной нужен как резерв на случай, если Россия с 2020-го прекратит транзит газа через украинскую территорию. По состоянию на 1 июня в ПХГ закачано 11,5 млрд куб, отметил глава НАК.

"Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза" ... если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели – закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне", – написал он в Facebook.

По словам пана Коболева, за ранее поставленный компанией газ, производители тепла и поставщики топлива населению задолжали 61,4 млрд гривен ($2,3 млрд), что вдвое больше, чем нужно, "чтобы качественно подготовиться к зиме".

Фото: www.globallookpress.com

Но и это еще не все. Оказывается дефицит средств обусловлен требованием правительства страны оплатить 90% прибыли "Нафтогаза" в качестве дивидендов, "причем до конца июня", пожаловался глава НАК. Он назвал это чрезвычайным вызовом для компании в то время, когда ей срочно нужны деньги.

"Приходится выбирать – дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ. Второй путь – привлечь кредитные средства. Для этого необходимо разрешение и активное участие кабинета министров как нашего единственного акционера", – подчеркнул пан Коболев.

Накануне, заочно отвечая премьер-министру России Дмитрию Медведеву на его заявление об условиях сохранения украинского транзита, глава "Нафтогаза" был более краток и дерзок. Про деньги – ни слова, только поминал судебные иски. А вот ныне, поди ж ты – дайте средств и "тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", и позиция Украины в переговорах будет защищенной".

Напомним, на днях российский концерн уведомил о готовности двух ниток "Северного потока-2" на 57%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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