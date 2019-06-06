Экс-комику напомнили об общечеловеческих ценностях

Шестого президента Украины Владимира Зеленского попросили снять водную и транспортную блокаду полуострова со стороны Незалежной. С таким письмом обратился к новому лидеру украинцев первый и единственный президент Крыма (1994-1995 гг) Юрий Мешков. Текст документа он разместил сегодня на своей странице в Facebook.

По мнению бывшего крымского руководителя, пан Зеленский является тем человеком, "который во главу угла ставит не конъюнктурные политические цели, а благополучие собственных граждан и общечеловеческие ценности в целом".

Мешков считает, что несмотря на существенные расхождения во взглядах на территориальную принадлежность полуострова, "крымчане и их жизни не должны становиться разменной монетой в геополитической борьбе".





В письме отмечается, что организованное пятым президентом Незалежной Петром Порошенко перекрытие Северо-Крымского канала весной 2014 г. ухудшило качество жизни многих жителей региона и привело к "экологической катастрофе" в Армянске (имеется в виду история с выбросом ядовитых химикатов от завода "Крымский титан" в конце лета 2018 г. – ред.). Кроме того, по причине "отсутствия железнодорожного сообщения и излишней воинственной риторики" немало семей, имеющих родственников на Украине, остаются разделенными.

"Надеюсь на то, что… Вы способны на бескорыстные, решительные поступки. В связи с чем, прошу Вас рассмотреть вопросы возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу и возобновления железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной", – написал Зеленскому Машков.

В середине мая первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "112" сказал, что Киев мог бы за разумную цену восстановить водоснабжение полуострова. Он указал на то, что раз Украина закупает газ у России, значит может продавать в Республику воду. Пан Кравчук назвал переходом за "красную линию" ситуацию с перекрытием Северо-Крымского канала.

"Они включили Крым в систему Российской Федерации. Изъять его оттуда не так просто. Но мириться с аннексией Крыма мы не можем и не будем. Сейчас надо запланировать шаги, которые помогут людям в Крыму понять, что Украина не ведет себя как слон в посудной лавке, что она считается с их интересами", – резюмировал он.

