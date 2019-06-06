Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленского просят пустить воду и поезда в Крым

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Экс-комику напомнили об общечеловеческих ценностях

Шестого президента Украины Владимира Зеленского попросили снять водную и транспортную блокаду полуострова со стороны Незалежной. С таким письмом обратился к новому лидеру украинцев первый и единственный президент Крыма (1994-1995 гг) Юрий Мешков. Текст документа он разместил сегодня на своей странице в Facebook.

По мнению бывшего крымского руководителя, пан Зеленский является тем человеком, "который во главу угла ставит не конъюнктурные политические цели, а благополучие собственных граждан и общечеловеческие ценности в целом".

Мешков считает, что несмотря на существенные расхождения во взглядах на территориальную принадлежность полуострова, "крымчане и их жизни не должны становиться разменной монетой в геополитической борьбе".

Петр Порошенко.  Фото: www.globallookpress.com

В письме отмечается, что организованное пятым президентом Незалежной Петром Порошенко перекрытие Северо-Крымского канала весной 2014 г. ухудшило качество жизни многих жителей региона и привело к "экологической катастрофе" в Армянске (имеется в виду история с выбросом ядовитых химикатов от завода "Крымский титан" в конце лета 2018 г. – ред.). Кроме того, по причине "отсутствия железнодорожного сообщения и излишней воинственной риторики" немало семей, имеющих родственников на Украине, остаются разделенными.

"Надеюсь на то, что… Вы способны на бескорыстные, решительные поступки. В связи с чем, прошу Вас рассмотреть вопросы возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу и возобновления железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной", – написал Зеленскому Машков.

В середине мая первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "112" сказал, что Киев мог бы за разумную цену восстановить водоснабжение полуострова. Он указал на то, что раз Украина закупает газ у России, значит может продавать в Республику воду. Пан Кравчук назвал переходом за "красную линию" ситуацию с перекрытием Северо-Крымского канала.

"Они включили Крым в систему Российской Федерации. Изъять его оттуда не так просто. Но мириться с аннексией Крыма мы не можем и не будем. Сейчас надо запланировать шаги, которые помогут людям в Крыму понять, что Украина не ведет себя как слон в посудной лавке, что она считается с их интересами", – резюмировал он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей