Поклонники санкций увидели угрозу не только для европейцев, но и для российской оппозиции

Парламентская ассамблея Совета Европы может потерять доверие к организации, если будет принято решение о возвращении в ее ряды российской делегации. Более того, данный шаг грозит обернуться расколом в Европейском союзе. Об этом заявила ярый русофоб член Европарламента, режиссер-документалист Ребекка Хармс, которой с 2014-го запрещен въезд в РФ, поскольку она входит в ответный московский "черный список" для ЕС.

"Если Россия вернется, не отреагировав на резолюции ПАСЕ и проигнорировав решение Европейского суда по правам человека и Международного трибунала ООН по морскому праву, Совет Европы не просто потеряет доверие. Он будет противоречить самой цели и причинам, почему он был основан. (Президент России Владимир) Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без условий",

– заявила немецкий политик в интервью "Апострофу", комментируя нашумевшую резолюцию, принятую в Ассамблее 3 июня.

По мнению депутата, российской делегации еще рано возвращать ее полномочия в организации.





"Сейчас время поставить им четкие условия и ввести больше санкций в случае игнорирования. Я неоднократно обращалась к своей стране – Германии – с призывом остановить "Северный поток-2". Вести бизнес с империей Путина – значит пригласить его к продолжению агрессии", – считает немка.

Она добавила, что западные страны должны продолжать восстановление украинского суверенитета и остановку "агрессии" Кремля дипломатическим путем, в том числе, с помощью персональных и общих экономических рестрикций.

"Эта стратегия до сих пор имеет место, но будет работать только тогда, когда Запад будет единым и не будет подрывать свои же решения. В частности, ЕС должен быть устойчивым и продлевать санкции, если Россия продолжит игнорировать Минские соглашения", – подчеркнула Хармс.

Также она увидела в возвращении россиян в ПАСЕ без выполнения "ни одной из многих предыдущих резолюций" по Украине ухудшение ситуации для ряда замороженных конфликтов в странах Восточного партнерства и на Балканах.

"И даже для оппозиции и гражданского общества в России это станет черным днем, потому что решение Европейского суда по их делам также игнорируются Кремлем", – резюмировала она.

Ранее сегодня выяснилось, что инициаторами снятия ограничений с России в ПАСЕ стали Берлин и Париж. Как написала "Европейская правда", немецкие и французские дипломаты собрали необходимые голоса в поддержку решения Комитета министров СЕ о новой санкционной процедуре против государств-нарушителей, которая должна быть максимально сложной для того, чтобы применить ее против Российской Федерации было почти невозможно. Автор материала считает, что таким образом ПАСЕ капитулировала перед Москвой, что говорит "о ее саморазрушении".

