Достаточно "одного движения", чтобы привести страну к трагедии

Украина не в состоянии обеспечить собственную энергетическую безопасность. К такому выводу пришел руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак. Киев полностью зависит от Москвы: через Европу закупают российский газ, через Белоруссию – уголь, напрямую – ядерное топливо. Даже запчасти для отдельных видов вооружения украинцам приходится приобретать у РФ.

"У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства",

– признал Спивак в эфире телеканала NewsOne.

При желании Москва может легко устроить катастрофу в Незалежной, заявил политик. Достаточно "выключить один винтик", ведь ряд украинских облэнерго принадлежат российским компаниям, приводит его мнение РИА ФАН.

"…трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа",

– отметил Спивак.

Украинцы не в состоянии обезопасить собственное государство, подчеркнул политик, указав на несоответствие Незалежной современным технологическим нормам защиты.

Ранее Спивак заявил, что западные санкции против Москвы не работают.

Экономические отношения Киева и Москвы начали ухудшаться в 2015 году. Тогда украинцы отменили зону свободной торговли в рамках СНГ и наложили эмбарго на ряд товаров из России.

Москва ввела ответные санкциии. При этом российская сторона не раз заявляла о готовности снять все ограничения, если так же поступит и Киев, напоминает телеканал "360".