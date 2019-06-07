Руководящая элита сама установила стоимость голубого топлива для простого народа

Депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил о том, что украинская власть обманывает своих граждан, заявляя, что не может изменить цену на газ. По его словам, в Незалежной людям приходится платить за него намного больше, чем то предусматривает рынок, в то время как европейцы отдают копейки.

"Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется "Нафтогаз",

– возмутился Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

Нардер обратил внимание на то, что власть не знает, чем занимается эта компания, хотя она является государственной. При этом руководство "Нафтогаза" выплачивает себе премии, выводит их в офшоры. Киев же разводит руками, говоря, что ни решить эту проблему не может, ни руководить компанией, да и вообще ничего не понимает в политике цен на газ.

Ляшко же в свою очередь интересуется, зачем нужна такая правящая верхушка.



"Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?" – сетует политик.

Он добавил, что стоимость голубого топлива несправедливая, хотя она "не с неба упала", а ее установила власть, согласно меморандуму с Международным валютным фондом.

Ляшко расстроен, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает дальнейшее сотрудничество с МВФ. Осенью 2018-го Незалежная постановила повысить цену на газ на 23,5% в рамках требований организации, которая якобы вообще требовала увеличить ее на 60%. Теперь украинцы платят 306,7 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

После этого МФВ решил выделить Украине $3,9 млрд по программе stand-by. В декабре 2018-го Киев получил 1,4 млрд долларов, остальную сумму организация пообещала передать после полугодовых обзоров. Недавно миссия МВФ, пробыв на Украине несколько дней, уехала ни с чем, так и не решив вопрос с дальнейшим траншем.