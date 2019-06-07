Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы требуют от Зеленского "начать интеграцию Крыма"

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной хотят от главы государства уступок

Снять транспортную блокаду Крыма и возобновить грузоперевозки между полуостровом и Украиной – с таким призывом обратились граждане к Владимиру Зеленскому.

Петиция на эту тему появилась на официальном сайте украинского президента.

"Начать интеграцию Крыма в Украину можно только путем общения и свободного перемещения граждан автономной республики и материковой Украины", 

написано в воззвании к президенту. 

Ранее украинцы уже обращались к Зеленскому с просьбой восстановить железнодорожное сообщение между Крымом и Незалежной. 

"Отмена поездов была политическим решением власти воров прикрывавшейся пещерной русофобией", 

подчеркнул тогда автор петиции.

На эту же тему направил новому украинскому лидеру письмо и первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность с 1994-го по 1995 год.  

"Люди не должны становиться жертвами политики",  

считает Мешков. 

Ранее первый президент Украины заявил, что Зеленскому нужно изменить политику по отношению к Крыму и отменить его блокаду, чтобы наладить отношения с жителями полуострова. 

Крым стал российским после проведенного в марте 2014 г. референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей