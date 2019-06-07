Жители Незалежной хотят от главы государства уступок

Снять транспортную блокаду Крыма и возобновить грузоперевозки между полуостровом и Украиной – с таким призывом обратились граждане к Владимиру Зеленскому.

Петиция на эту тему появилась на официальном сайте украинского президента.

"Начать интеграцию Крыма в Украину можно только путем общения и свободного перемещения граждан автономной республики и материковой Украины",

- написано в воззвании к президенту.



Ранее украинцы уже обращались к Зеленскому с просьбой восстановить железнодорожное сообщение между Крымом и Незалежной.

"Отмена поездов была политическим решением власти воров прикрывавшейся пещерной русофобией",

- подчеркнул тогда автор петиции.

На эту же тему направил новому украинскому лидеру письмо и первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность с 1994-го по 1995 год.

"Люди не должны становиться жертвами политики",

считает Мешков.

Ранее первый президент Украины заявил, что Зеленскому нужно изменить политику по отношению к Крыму и отменить его блокаду, чтобы наладить отношения с жителями полуострова.

Крым стал российским после проведенного в марте 2014 г. референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.