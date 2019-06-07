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Снять транспортную блокаду Крыма и возобновить грузоперевозки между полуостровом и Украиной – с таким призывом обратились граждане к Владимиру Зеленскому.
Петиция на эту тему появилась на официальном сайте украинского президента.
"Начать интеграцию Крыма в Украину можно только путем общения и свободного перемещения граждан автономной республики и материковой Украины",
- написано в воззвании к президенту.
Ранее украинцы уже обращались к Зеленскому с просьбой восстановить железнодорожное сообщение между Крымом и Незалежной.
"Отмена поездов была политическим решением власти воров прикрывавшейся пещерной русофобией",
- подчеркнул тогда автор петиции.
На эту же тему направил новому украинскому лидеру письмо и первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность с 1994-го по 1995 год.
"Люди не должны становиться жертвами политики",
считает Мешков.
Ранее первый президент Украины заявил, что Зеленскому нужно изменить политику по отношению к Крыму и отменить его блокаду, чтобы наладить отношения с жителями полуострова.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 г. референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.
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