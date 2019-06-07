Горловку обстреляли из артиллерии и получили в "ответку"

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал жестко ответить бойцам ДНР в ответ на обстрелы в районе поселка Новолуганское, в результате которых погибли двое военнослужащих ВСУ. На своей странице в Facebook он назвал артиллерийский обстрел вопиющим нарушением Минских соглашений и потребовал у российской стороны вернуть контроль над "наемниками".

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) огонь в Новолуганском велся из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 миллиметров. А возле Травневого якобы стреляли из БМП и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Всего позиции ООС были обстреляны семь раз, как уже было сказано, двое бойцов ВСУ погибли, еще десять ранены. Это крупнейшее боестолкновение за несколько месяцев.

В ДНР не отрицают, что шли бои, однако утверждают, что это был ответный удар на обстрел Горловки. Исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько написал в Telegram, что практически всю ночь поселок Гольмовский подвергался обстрелу. Повреждения получили жилые дома и гаражные боксы. Поселок Доломитный и часть Гольмовского остались без света. Как сообщили представители ДНР, огонь велся из 122-мм орудий, всего было выпущено 13 снарядов.

Горловка находится рядом с линией соприкосновения, в 40 км к северу от Донецка и регулярно подвергается обстрелу.

Как напоминает RT, ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Однако спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что это путь к капитуляции и неприемлемо для Украины.