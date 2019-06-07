Киеву срочно нужно обзавестись малогаборитными подводными лодками

В Незалежной считают, что береговая линия Черного и Азовского морей – это идеальное место для того, чтобы без проблем напасть на страну с помощью высадки десанта. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он уверен, что Киеву необходимо там разместить противокорабельные комплексы, чтобы было возможно предотвратить вторжение России. Зачем, правда, РФ нападать на Украину, эксперт в интервью изданию "Апостроф" не удосужился уточнить. Он добавил, что россияне заблокировали украинские порты, из-за чего Незалежная теряет деньги.

"Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать – это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс "Нептун" и другие мероприятия",

– заявил Згурец.

По мнению эксперта, Украина уже расплачивается за то, что игнорировала проблемы моря. В первую очередь, украинцы оплошали, говорит Згурец, когда позволили России построить Крымский мост, с которым пора что-то делать.

"Взрывать, не взрывать – это уже другой вопрос", – размышляет эксперт.

Он считает, что в ближайшее время в Черном море произойдет насыщение различными видами оружия. Поэтому Украине надо усилить защиту водных границ стоит: государству нужны бесшумные небольшие подлодки, чтобы "создавать угрозу для российской стороны". При этом, по словам Згуреца, Незалежной необходимо думать не о количестве вооружения, а о его качестве.

Он видит выход из ситуации в том, чтобы просить у США еще больше вооружения, ведь собственными силами Украине не справиться с Россией. Однако в этом вопросе американцы и украинцы расходятся: Вашингтон, как утверждает эксперт, поставляет не то, что нужно Киеву. Поэтому стране нужно вкладывать средства в создание "Нептуна", чтобы разместить пять комплексов в Черном и Азовском морях.