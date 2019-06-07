Неизвестный готовил вззрыв в Запорожье

Украинские силовики задержали в Запорожье жителя Донецкой области, который планировал теракт в одном из жилых кварталов города с помощью подрыва полутора килограмм пластида. Об этом сообщила СБУ, отметив, что о подготовке взрыва ей было известно заранее.

По информации силовых структур, в течение нескольких дней за мужчиной следила специально созданная следственно-оперативная группа.

"Взрывчатку, которая содержала около 1,5 кг пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья. После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник сознательно выбрал место закладки взрывного устройства, однако другие подробности в СБУ пока не стали разглашать, так как идет следствие.



В ведомстве лишь добавили, что взрывчатка была очень мощной. Исходя из количества пластида, зона поражения могла составить 10 метров.

Напомним, 22 марта текущего года спецслужба Незалежной сообщила о предотвращении диверсии в метро города Харькова. Для этого якобы в Москве был завербован местный житель, которого в российской столице снабдили бомбой мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, инструкцией и выдали $15 тысяч.

