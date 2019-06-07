На пять российских воздушных гигантов наложен арест

Киевский Подольский районный суд Киева арестовал и запретил любую эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия). Вердикт вынесен еще 28 мая по ходатайству Главного управления Национальной полиции в столице Украины.

Под арест попали следующие лайнеры: Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер 0703), RA-82078 (№ 0710), RA-82045 (№ 0609), RA-82046 (№ 0610), RA-82077 (№ 0709). Борта принадлежаа Авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на юридическую фирму "Ильяшев и Партнеры", представляющая интересы украинского госпредприятия "Антонов", судебное решение вынесено в рамках уголовного производства по статье 281 УК "Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия".





Отмечается, что отныне российской авиакомпании, а также любым другим лицам запрещается эксплуатация самолетов-гигантов. Кроме того любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление всех действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) данных бортов.

"По мнению ГП" Антонов ", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления", – говорится в сообщении.

По информации издания, правоохранительные органы Незалежной по заявлению владельца сертификата типа самолета ГП "Антонов" расследуют факт сертификации Росавиации компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации лайнера Ан-124-100 и выдачи дополнительного сертификата на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы".

В результате якобы незаконных действий, по мнению украинского госпредприятия, Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, владельцем которых является "Волга-Днепр", в обход ГП "Антонов" была продолжена летная годность, что ставит, с точки зрения Киева, под угрозу безопасную эксплуатацию данных воздушных судов.

ГП "Антонов", которое занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан", входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В январе этого года сообщалось, что "антоновцы" планируют возобновить производство транспортных самолетов "Руслан". Тогда первый замгенерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко рассказывал, что на предприятии "полностью перерабатывается вся электронная составляющая" этого воздушного транспортника. В том числе, концерн отказался от использования российских комплектующих, поэтому налаживает сотрудничество с международными компаниями, производящими авиатехнику, пишет РИА "Новости".



Ан-124 "Руслан" – советский тяжелый транспортный самолет разработки КБ "Антонов". Он является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым лайнером. В Киеве до 1994 г. построили 17 машин, Ульяновский авиационно-промышленный комплекс с 1985-го по 1995-й выпустил 33 Ан-124.

