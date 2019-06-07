Дончанам еще больше упростили поход за российским документом

В ДНР с 1 июля в отделения миграционной службы запустят услугу "электронная очередь". Об этом сообщил в пятницу, 7 июня, министр связи народной республики Виктор Яценко.

"Эта электронная очередь не только для (получения) российских паспортов, это очередь в паспортный стол. Мы планируем запустить этот проект 1 июля. Это электронная очередь, но запись на нее только очно", – цитирует РИА "Новости" республиканского чиновника.

Он уточнил, что записаться можно будет в отделениях "Почты Донбасса". Там клиент сам выберет дату и время, когда ему необходимо явиться в миграционную службу по тому или иному вопросу.

"Человек будет получать код по смс и напоминание, когда ему нужно прийти в паспортный стол. Не нужно будет в 2 ночи просыпаться и ехать под стены миграционки. Приходите в отделение почты, регистрируетесь и в назначенный день приходите. Пришли, сдали документы и все", – отметил Яценко.

Напомним, прием документов в ДНР на получение российского паспорта по упрощенной форме стартовал с 7 мая. Обязательным условием для этого является наличие паспорта гражданина республики. В Незалежной весьма болезненно отреагировали на столь обычный шаг в мировой практике. Так, глава МИД Украины Павел Климкин посчитал, что таким образом Россия якобы пытается решить собственную демографическую проблему, а также хочет возродить Российскую Империю, а жителей Донбасса использовать в качестве "пушечного мяса" в горячих точках планеты.

В ответ Киев решил упростить выдачу паспортов с трезубцем тем иностранцам и лицам без гражданства, которые воевали в Донбассе на стороне майданного режима в составе добровольческих националистических батальонов.

