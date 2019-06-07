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Первая поездка в Минск вновь введенного в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе второго президента Украины Леонида Кучмы, судя по всему, обернулась для него боком. Его высказывания о возможном снятии экономической блокады региона и прекращения ответных обстрелов со стороны ВСУ по социальным объектам вызвали массу негодования не только у местных националистов и ура-патриотов, но и у пока стоящей у власти со времен Петра Порошенко элиты.
Так, генпрокурор Незалежной Юрий Луценко подготовил целых три уголовных представления, правда без указания в адрес кого конкретно. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.
"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, собирают якобы налоги, а мы будем с ними торговать, беря на себя ответственность за четыре миллиарда долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде", – сказал генпрокурор.
Еще одно дело касается якобы препятствованию законной деятельности Вооруженных сил "в особый период проведения антитеррористической операции".
"Большее возмущение у меня вызывает предложения представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника", – заметил он.
Ну, и третье дело заведено по факту государственной измены. Генпрокурор не назвал имен фигурантов производств.
"Но хочу прямо сказать всем реваншистам и всем капитулянтам; всем, кто попробует играться с украинским законом – получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами", – резюмировал пан Луценко.
Накануне он уже отметился коротким комментарием в колонке на сайте издания "Украинская правда", где обвинил команду президента страны Владимира Зеленского в финансировании "террористов" Донбасса лишь за инициативу снять торговые ограничения с неподконтрольных киевскому режиму территорий.
Напомним, 5 июня на заседании ТКГ представитель от Незалежной пан Кучма сообщил, что одной из договоренностей стало указание не только дня начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. В частности, запрета на ответную стрельбу.
Вчера экс-лидер нации попытался объяснить свою позицию.
"Есть еще одна проблема – это провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка или в детский сад, или к какому-то жилому дому, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что это происходит, например, из детского сада, давать ответ?",
– цитирует "Интерфакс-Украина" выступление политика на брифинге.
При этом он подчеркнул, что в ходе боевых действий, конечно, отпор противнику нужно давать.
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