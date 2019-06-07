В Киеве подсчитали число жертв войны в Донбассе

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Более 14 тысяч солдат и офицеров Незалежной погибли за время гражданской войны. Данные обнародовал главный разоблачитель и правдоруб Украины, генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он также озвучил точную информацию о количестве жертв за этот год. По подсчетам Луценко, пострадали сотни украинцев.
"За все время антитеррористической операции на востоке у нас есть 14377 убитых и раненых военнослужащих вооруженных сил Украины, только за этот год 320 убитых и раненых",
– поведал генпрокурор в своем обвинительном видеообращении без адресата, размещенном в Facebook.
Напомним, боевые действия на востоке Незалежной начались в апреле 2014 года. Столкновения развернулись на территории Донецкой и Луганская областей. Воюют украинские формирования и повстанцы, в ряды которых входят сторонники автономности республик Донбасса.
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