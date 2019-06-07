Украинскую сторону устраивает закупка голубого топлива не напрямую у России

Киев готов к переговорам с Москвой по контрактам на транзит российского газа и его покупку, но только при посредничестве с партнерами из Европы. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев, комментируя информацию о сегодняшней встрече в Санкт-Петербурге главы "Газпрома" Алексея Миллера с членами украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Гости с Днепра получили заверение российской стороны о возможности снизить цену для Незалежной на 25% ниже нынешней при прямых переговорах с РФ.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", – написал пан Коболев в своем Facebook.

Также он сообщил, что "Нафтогаз" закупил голубое топливо в Европе в первом квартале – по $259, во втором квартале – по $212, а в июле будет закупать по $178. По его словам, это дешевле, чем то, что предлагает российский монополист.





"При каких условиях "Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", откажется от любых арбитражей, не применения европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины – потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", – констатировал пан Коболев.

Накануне глава украинской компании жаловался на отсутствие денег для покупки газа впрок на предстоящий зимний сезон. Он призвал кабмин поскорее решить эту проблему, поскольку "Нафтогазу" необходимо закачать в хранилища 20 млрд куб топлива, чтобы без проблем страна пережила зиму в случае прекращения транзита после 2020 г. на фоне возможного запуска в конце года "Северного потока-2".

