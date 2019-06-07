Москва ждет от Киева сигнала для решения этого вопроса

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова дать Украине скидку на 25% на прямые поставки газа, чтобы стоимость голубого топлива стала для народа ниже.

Такое заявление Миллер сделал во время встречи с членами украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, состоявшейся на полях Петербургского экономического форума.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время",

– заявил Миллер.



Однако, как передает НТВ, Россия ждет от Украины сигнала, чтобы заняться этим контрактом.

Как добавил Бойко, у Незалежной есть шанс снизить цену на газ, который власть почему-то закупает по завышенной стоимости. В свою очередь, Медведчук объяснил это тем, что Киев не заботится о народе, занимаясь "политикой дешевого популизма". По его мнению, люди должны платить 4 тыс. грн за тысячу кубометров (около 9800 рублей) голубого топлива. Он добавил, что достичь такого результата можно, разговаривая с "Газпромом". Сейчас украинцы вынуждены платить по 8 тыс гривен за тысячу кубометров, хотя отпускная цена составляет 6300 гривен.

В последнее время "Газпром" увеличил транзит газа из-за ремонта трубопровода "Ямал – Европа", проходящем через Белоруссию. Тогда глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев похвастался, что это стало возможными только благодаря тому, что украинская ГТС находится в прекрасном состоянии, работоспособность которой является одним из условий со стороны Москвы для продления соглашения.

Контракт на транзит голубого топлива между странами истекает в конце 2019-го. Украина отказывалась принимать условия России, так как страну не устраивают некоторые положения документа. Москва не раз отмечала, что готова к конструктивному диалогу, но Киев должен обеспечить конкурентоспособность своей ГТС.

Бойко уже проводил переговоры по цене на газ с Миллером и премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но тогда украинские власти сочли это за измену.