Незалежная хочет конструктивного диалога по важной для своей экономики теме

Украинский "Нафтогаз" готов сесть за стол переговоров с российскими представителями по вопросу транзита газа из РФ в Европу через территорию Незалежной после 2019 года. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева об условиях сохранения данного маршрута.

При этом украинец не преминул напомнить председателю российского кабмина "три вещи". По его словам, все судебные споры, находящиеся на рассмотрении, были инициированы Москвой. Также пан Коболев отметил, что "действующие судебные решения надо выполнять". Ну, а третье, вероятно, не самое существенное, раз стоит у него в конце списка.

"Мы готовы к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа с 2020-го года и готовы (всегда были) включить в периметр переговоров новые судебные споры", – написал глава "Нафтогаза" в своем Facebook.

Пожалуй, в такой риторике Киев еще очень долго не сможет сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее сегодня Медведев не исключил продления транзитного договора по газу с украинской стороной. Однако он подчеркнул, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а новому руководству Незалежной стоит отказаться от "всякого рода бесконечных судебных споров" для сохранения маршрута перекачки нашего газа европейским потребителям.

Напомним, контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту голубого топлива заканчивается в конце текущего года. Два раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом результатов не дали. Брюссель пытается подготовить новую встречу.

