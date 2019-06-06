Жители Незалежной разделились на два лагеря

Судно MELITA случайно занесло в территориальные воды Украины из-за шторма. Пограничники Незележной, проведя опрос моряков, отпустили их с миром по безопасному маршруту, но вывели тем самым из себя соотечественников.

Сухогруз направлялся из Астрахани в румынский порт Констанца, отмечает издание URA.RU. Украинцы обнаружили судно, у которого не работала автоматическая идентификационная система AIS, на траверзе Тендровской косы. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Faceboook, похваставшаяся "благородством" пограничников.

"Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации",

– говорится в сообщении.

Под постом развернулась бурная дискуссия между украинцами. Одни посчитали, что военные повели себя неправильно, проявили слабость, которой, по их мнению, Россия может воспользоваться в своих коварных целях, ведь имели все основания задержать российских моряков.

"И зря. Они не понимают уступок. Есть формальные основания задержания и ареста – по полной. А так этот шаг благородства останется без внимания России абсолютно", – возмутился один из пользователей соцсети.

Впрочем, кое-кто решил, что украинские пограничники показали, что Незалежная – это Запад, а к "гопничеству России" не имеет никакого отношения. Они критиковали решение военных, продемонстрировавших, по мнению интернет-пользователей, доброту, которую "Россия не оценит".

"Напрасно. Может быть, это было прикрытие для незаконных действий. Изучить нужно в любом случае",

– испугались непонятно чего жители Незалежной.

Другие напомнили им о том, что военные действовали в рамках международного права, а гражданские украинские корабли часто забредают в территориальные воды РФ, и их "никто не топит".

Многие, как передает издание "Царьград", пришли к выводу, что конфликт в Керченском проливе, когда три военных корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в ноябре 2018-го, после чего были задержаны, научил жителей Незалежной вести себя цивилизовано и напомнил им о демократии и верховенстве права.

"Эту доброту никто не оценит. А агрессор – это как слабость", – бесились украинцы.

"Ну вот, всего-то одна показательная порка, и сразу начали пытаться вести себя как "європейська країна з верховенством права". PS: Скакалки в комментариях просто умиляют. Типа "смотрите какие мы добрые (один раз отличившись) и какие "ахрэсоры" злые (забудем про кучу подобных же случаев)", - добавили комментаторы.

Как напоминает телеканал "360", не так давно Украина задержала российское судно "Норд" с 10 членами экипажа. Семерых обменяли на украинцев, задержанных за нарушение границы и браконьерство. Двое сами вернулись домой.