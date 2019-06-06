Экс-президент Незалежной потребовал от главы государства объяснений за "вольность"

Петр Порошенко возмутился тем, что Владимир Зеленский дал делегации Украины поручение договориться о прекращении экономической блокады Донбасса на заседании участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Бывший президент страны считает, что нынешний не считается с интересами страны.

"Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!"

– заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

Он призвал лидера украинцев публично объясниться, передает телеканал "360". Порошенко испугался того, что еще может предложить Зеленский, например, отмечает издание "Царьград", платить из бюджета Незалежной репарации "агрессору".

Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о том, что Леонид Кучма, глава украинской делегации, предложил этот первый шаг к решению конфликта на Донбассе, который поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А полпред России в Контактной группе Борис Грызлов уже говорил о том, что экономической подгруппе давно дали указания обсудить вопрос, как восстановить связи, если Киев снимет блокаду. Ведь жители самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР оказались в крайне сложном положении после госпереворота на Украине в 2014-м из-за массовых протестов, ситуация стала еще хуже после того, как Киев в 2017-м ввел экономическую блокаду. Однако, похоже, бедственное положении людей Порошенко интересует не так сильно, как поддержание антироссийской истерии.

К слову, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Порошенко навредил Зеленскому перед уходом, в период его "последней судороги", приняв несколько законов, например, об образовании и языке. Так же сделал и Барак Обама перед тем, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Эти документы, по словам Лаврова, были призваны, по замыслу Порошенко, загнать Киев в угол и "не выпускать ее из антироссийского плена".





"Наверное, кто-то считает это расчётливым. Я полагаю, что так поступать в политике подло",





– цитирует министра иностранных дел России издание РБК.

Как напоминает агентство РИА Новости, Россия осудила закон об украинском языке как основном в Незалежной, ведь украинцев таким образом разделили на граждан и "изгоев". По мнению Лаврова, он рассчитан только на атаку против русского языка, ведь для других предусмотрены исключения.