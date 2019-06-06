Киев признал свою вину в керченском конфликте

Украинские власти нагло врали России и завели отношения в тупик

Ответственность за глубочайший кризис в российско-украинских отношениях полностью лежит на властях Незалежной. С таким заявлением выступил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией",

– сказал бывший чиновник, выступая в эфире телеканала NewsOne.

Чевоненко обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что в ноябре 2018 г. он отдал украинским морякам преступный приказ нарушить государственную границу РФ, что и привело к их задержанию. После этого Киев не предпринял серьезных шагов для освобождения военных, сообщает НСН.

По мнению экс-министра, Киеву следует напрямую предложить российской стороне "перевернуть страницу" в отношениях. А для разрешения конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не "заходить в тупик", отмечает РИА ФАН.

"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику – беда миллионов украинцев в Донбассе", – заключил Червоненко.

В конце ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России в Керченском проливе. Членов экипажей – граждан Украины – арестовали и доставили в Москву.