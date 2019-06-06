Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы вынуждают Киев отправить Авакова в отставку

Арсен Аваков. Фото: Zuma\TASS
продолжениеУкрали даже обои: пресс-секретарь Порошенко объяснится на допросе
Зеленскому придется рассмотреть требование народа

Петиция об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова набрала необходимые 25 тыс. подписей за три дня. Этого количества достаточно, чтобы президент страны Владимир Зеленский занялся этим вопросом.

Украинцы продолжают выражать протест и ставят подписи под документом. Хотя глава Незалежной не обладает полномочиями увольнять министров, предложить такое решение Верховной раде может только премьер страны. Однако уже сейчас очевидно, что властям придется решать этот вопрос.

Петицию, в которой не указана причина подобного требования, опубликовали на официальном сайте президента Украины. При этом все указывает на то, что возмущение народа связано с жуткой трагедией в Переяславле-Хмельницком.

Там 31 мая пятилетний мальчик, гуляя в собственном дворе, был ранен в голову в результате выстрела и 3 июня скончался. Украинские СМИ утверждали, что пьяные полицейские решили пострелять по банкам, а одна из пуль попала в мальчика.

Предполагаемых виновников трагедии задержали. Киевская областная прокуратура подозревает их в преступлении по ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Суд отправил полицейских под арест на два месяца.

После подачи петиции у здания МВД радикалы устроили беспорядки, требуя уволить Авакова. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей