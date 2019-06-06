Зеленскому придется рассмотреть требование народа

Петиция об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова набрала необходимые 25 тыс. подписей за три дня. Этого количества достаточно, чтобы президент страны Владимир Зеленский занялся этим вопросом.

Украинцы продолжают выражать протест и ставят подписи под документом. Хотя глава Незалежной не обладает полномочиями увольнять министров, предложить такое решение Верховной раде может только премьер страны. Однако уже сейчас очевидно, что властям придется решать этот вопрос.

Петицию, в которой не указана причина подобного требования, опубликовали на официальном сайте президента Украины. При этом все указывает на то, что возмущение народа связано с жуткой трагедией в Переяславле-Хмельницком.

Там 31 мая пятилетний мальчик, гуляя в собственном дворе, был ранен в голову в результате выстрела и 3 июня скончался. Украинские СМИ утверждали, что пьяные полицейские решили пострелять по банкам, а одна из пуль попала в мальчика.

Предполагаемых виновников трагедии задержали. Киевская областная прокуратура подозревает их в преступлении по ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Суд отправил полицейских под арест на два месяца.

После подачи петиции у здания МВД радикалы устроили беспорядки, требуя уволить Авакова.