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Пресс-секретарь Порошенко объяснится на допросе

Фото: www.globallookpress.com
Украинцы запутались в своих же секретных комнатах

Пресс-секретарю Петра Порошено Святославу Цеголко придется появиться на допросе в ближайшее время. Правоохранительные органы заинтересовались пустым ситуативным помещением властей Украины. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который пытается наказать экс-главу государства за все грехи.

Он рассказал в своем Telegram-канале, что исчезли сервера, флаги, стулья и даже обои в помещении СНБО, что Цеголко и придется объяснить. 

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что пропали компьютеры с секретными данными из ситуативной комнаты в администрации президента Украины. Он показал на своей странице в Facebook абсолютно пустое помещение с голыми стенами. Однако Цеголко опроверг обвинения. 

Как отмечает издание "Комсомольская правда Украина", вероятно, произошла путаница из-за комнат. Из помещения СНБО ничего не пропадало, по крайней мере, никаких заявлений на этот счет не делали.

А вот пустая комната в администрации президента действительно есть. По словам Цеголко, ее оснащал Петр Порошенко на собственные, а не бюджетные средства. Экс-глава Незалежной арендовал технику, а после переезда из здания отдал ее обратно таинственным арендаторам. Якобы никакой секретной информации там не хранили.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", 

 – утверждал Цеголко в Facebook.  

То же издание предполагает, что пост пресс-секретаря Порошенко и вызвал интерес у Госбюро расследований Украины, куда ему нужно будет явиться на допрос.  

Портнов, который некогда был заместителем главы администрации экс-президента Незалежной Виктора Януковича, пытается привлечь к ответственности Порошенко за различные преступления и подал против него уже несколько исков. 

Полина ИВАНОВА
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