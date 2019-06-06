Зеленский попросил у американцев еще больше оружия

Бывший комик налаживает контакты с Вашингтоном

Новый украинский президент продолжает линию своего предшественника и пытается заполучить у США как можно больше вооружений. О встрече с Владимиром Зеленским рассказал в Сенате республиканец Роберт Портман, который приезжал в Киев, где "откровенно поговорил" с Владимиром Зеленским. Трансляцию с заседания вел телеканал C-SPAN.

Как отметил Портман, Зеленский сказал, что украинская армия храбрая, но нуждается в новом вооружении. Также, по словам сенатора, они поговорили о "российской пропаганде у восточной границы".

До этого президент Украины неоднократно заявлял, что ставит вступление в НАТО одной из своих главных задач. Скорее всего, Зеленский будет обсуждать этот вопрос и с Трампом, который уже пригласил его в Вашингтон. Пока только неясно, когда эта встреча состоится.

Стоит отметить, что Запад давно поставляет вооружение Украине, только в ограниченных количествах из-за Минских договоренностей. Настоящей победой Киева стала поставка "Джавелинов", правда, согласно договjренностям, их нельзя везти в Донбасс, и они являются лишь "оружием сдерживания".