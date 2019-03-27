Минобороны получило десятки снарядов для ЗРК "Печора"

Украинским войскам отдали 36 боеприпасов класса "земля-воздух" для системы противовоздушной обороны С-125, которые более 10 лет назад Россия отправила Эритрее. Такое решение "рамках производства оружия вооруженным силам Украины" принял кабинет министров Незалежной.

По словам Генпрокурора Украины Юрия Луценко, в 2007 году сотрудники Рособоронэкспорта и нескольких украинских оборонных предприятий договорились о незаконной поставке зенитных ракет через Незалежную якобы для того, чтобы навредить репутации страны.

"Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины", – цитирует Луценко издание Liga.net.

Однако преступный сговор был разоблачен СБУ и военной прокуратурой, преступники наказаны, а ракеты отправили пылиться на склад. Спустя более десятка лет их решили достать оттуда и поставить на вооружение в полном боевом оснащении.

С-125 "Нева" (экспортное название – "Печора") – советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, поставленный на вооружение в 1961 году. Комплекс предназначен для уничтожения воздушных объектов на малой высоте.