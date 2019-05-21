"Ольху" и "Нептун" испытывают под Одессой

Ракеты упадут в Черное море

В Одесской области начались испытания украинской РСЗО "Ольха" и крылатой ракеты "Нептун". Для пусков ракет перекрыт целый район в Черном море.

Как сообщает "Украинский милитаристский портал", сами стрельбы пройдут 22-24 мая, а в данный момент проходят испытания систем на суше и подготовка расчетов.

Испытывать украинцы будут как "Ольху-М", так и новейшую "Ольху-Р" с предполагаемой дальностью до 200 км и противорадиолокационной головкой самонаведения (ГСН). Предполагается, что комплекс заменит "Точку-У" в ВСУ в перспективе.

Сама РСЗО представляет из себя производную советского "Смерча" с новым корректируемым боеприпасом. Характеристики у нее очень неплохие, однако пока не налажен массовый выпуск, говорить о чем-то преждевременно.

Что касается РК-360МЦ "Нептун", то это модернизированная советская ракета Х-35, которую ВСУ планируют использовать против кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн.