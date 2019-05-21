Новому киевскому режиму аукнулось украинское вмешательство в американские выборы

Вашингтон отказался посылать на инаугурацию шестого президента Украины делегацию высокого уровня из-за личной обиды действующего лидера США республиканца Дональда Трампа на команду Владимира Зеленского, а также потому, что он не является ярым сторонником Майдана, в отличие от своего предшественника демократа Барака Обамы. Об этом заявил известный американский политолог и журналист Дмитрий Саймс со ссылкой на свои источники в Госдепе.

По его словам, Трамп разочаровался в Зеленском после того, как его штаб отказался принимать адвоката хозяина Белого дома, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Напомним, последний хотел поговорить с новым руководителем Незалежной о вмешательстве Киева в выборы в США.

"Мне сказали, первым делом – это расписание, потом сказали, что в 2014 году ситуация была очень драматическая, это была новая украинская демократия, был военный вызов со стороны России. Особенно важно было поддержать, на том этапе в основном символически, потому что администрация Обамы много говорила, но не так много делала",

– сказал эксперт в эфире Первого канала в программе "Большая игра" (выступление с 31-й минуты).

Однако источники из Госдепартамента сообщили, что в столь низком уровне делегации есть еще третья причина. Саймсу поведали, что Обама действительно хотел показать новому украинскому руководству, пришедшему к власти на волне госпереворота, что Вашингтон на стороне Майдана.

"А вот президенту Трампу, мне объяснили, менее важно послать сигнал, что у него, что называется, сердце обливается кровью по поводу Украины", – отметил журналист.

Причем это и потому, что он даже в ходе избирательной кампании говорил, что Украина, в основном, – проблема Европы, но еще потому, что лидер США был разочарован уже избранным президентом Незалежной.





"Вот это тот термин, который употребили в разговоре со мной, что он разочарован, что близкие люди к Зеленскому якобы сказали публично, что не было возможности у Зеленского встретиться с личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани, который хотел поговорить о роли Украины в украинском вмешательстве в американские выборы против Трампа", – заметил политолог.

Джулиани собирался нагрянуть в Киев, однако 10 мая вдруг отменил поездку по причине того, что не захотел встречаться "с группой людей, которые являются врагами президента (США), в некоторых случаях – врагами США, в одном случае – с человеком, которому уже вынесли приговор и который был уличен в причастности к помощи демократам в расследовании (мнимого "российского вмешательства" в президентские выборы в США – ред.) в 2016 году". На Украине адвокат Трампа собирался убедить новые власти страны более энергично провести расследование по ряду интересующих Белый дом вопросов.

