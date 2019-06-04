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Киев возмутился предложением ПАСЕ вернуть Россию

Фото: www.globallookpress.com
Украина пересмотрит свое отношение к организации

В Незалежной недовольны тем, что ПАСЕ предложила депутатам разрешить России участвовать в июньской сессии. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар уверен, что таким образом ассамблея подрывает доверие к себе.

Чиновник пожаловался в эфире "Украинского радио" слушателям на то, что стране не удалось надавить на "международных партнеров", чтобы они проголосовали против этого решения.

"Возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверию к этой организации",

– заявил Бондар.

Он также обвинил РФ в том, что страна якобы нарушает права человека и основные положения демократии. Досталось и самой Европе, которая, по его словам, прощает России такие "преступления", сообщает телеканал телеканал "360".

Ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, как передает РИА "Новости", предложил отступить от правил и принял резолюцию, которая предлагает дать России полномочия для того, чтобы участвовать в неполной июньской сессии.

Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 г., напоминает РИА ФАН. Спустя три года Москва приостановила выплаты в СЕ, из которой могут исключить страну, не вносящую деньги в течение двух лет.

В мае 2019-го был принят документ, согласно которому все члены Совета Европы должны иметь равные права. Это открыло России дорогу по возвращению в ассамблею.

Однако окончательное решение все еще не принято. В Москве же говорили о том, что вернется к участию в сессиях, когда ПАСЕ преодолеет раскол и создаст равные условия для всех государств-участников.

Полина ИВАНОВА
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