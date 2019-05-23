Литва встанет на пути России в ПАСЕ

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Литва недовольна возвращением России в ПАСЕ и намерена восстать против европейцев. Сейм страны принял резолюцию о противодействии решению Комитета министров СЕ вернуть Москве членство в законодательном органе Евросоюза.
В принятом Сеймом документе утверждается, что уступки со стороны Совета Европы создадут опасный прецедент для других стран, которые начнут отказываться от своих обязательств и нанесут урон авторитету СЕ "как защитника прав человека, демократии и верховенства права".
"[Возвращение России в ПАСЕ] может привести к серьезному кризису власти этой международной организации",
– говорится в тексте резолюции.
Документ также обязывает литовскую делегацию в ПАСЕ не поддерживать изменение Устава Совета Европы и решения органа, благодаря которым РФ вновь сможет участвовать в работе Парламентской ассамблеи.
Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пришли к общему мнению о том, что Москва должна снова стать полноправным членом ПАСЕ. И Меркель, и Макрон поддержали принципиальную позицию по этому вопросу.
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