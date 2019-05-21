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Меркель и Макрон в разговоре с Путиным закрыли вопрос о возврате России в ПАСЕ

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Европейские главы не вняли к мольбам Украины

Президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, фактически, закрыли вопрос о членстве российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В телефонном разговоре главы стран поддержали возвращения России всех прав в организации, сообщается на сайте Кремля.

"С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ", – говорится в заявлении.

Европейцы так и не прислушались к призывам Киева любыми способами предотвратить возобновление членства России в европейском органе. Ранее сегодня этого требовал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, а до него попытку предпринял теперь уже бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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