Нибиру
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Президент РФ Владимир Путин вместе
с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, фактически,
закрыли вопрос о членстве российской делегации в Парламентской ассамблее Совета
Европы (ПАСЕ).
В телефонном разговоре главы стран поддержали возвращения России всех прав в организации, сообщается на сайте Кремля.
"С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ", – говорится в заявлении.
Европейцы так и не прислушались к призывам Киева любыми способами предотвратить возобновление членства России в европейском органе. Ранее сегодня этого требовал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, а до него попытку предпринял теперь уже бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.
Но только при выполнении четких условий
Под ударом оказалось предприятие по производству ракет для ЗРК С-300 и С-400