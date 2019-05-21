Украина требует от ПАСЕ забыть о существовании России

Украинцы пытаются любыми способами оградить организацию от Москвы

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал ПАСЕ не допускать Россию до участия в организации.

По его словам, депутаты должны помочь Киеву в достижении цели и для этого нужна их максимальная мобилизация. Кулеба добавил, что "решающие бои" за восстановление Москвы в ПАСЕ пройдут в следующем месяце.

"Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию",

– цитирует украинского постпреда "Укринформ".

Он напомнил, что 3 июня состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, на котором могут принять судьбоносное решение для России.

Москву лишили ряда прав в организации в 2014 году из-за присоединения Крыма. После этого Кремль отказался платить взносы в ПАСЕ, уточняет телеканал "360".