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Украина требует от ПАСЕ забыть о существовании России

Фото: www.globallookpress.com
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Украинцы пытаются любыми способами оградить организацию от Москвы

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал ПАСЕ не допускать Россию до участия в организации.

По его словам, депутаты должны помочь Киеву в достижении цели и для этого нужна их максимальная мобилизация. Кулеба добавил, что "решающие бои" за восстановление Москвы в ПАСЕ пройдут в следующем месяце.

"Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию",

цитирует украинского постпреда "Укринформ".

Он напомнил, что 3 июня состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, на котором могут принять судьбоносное решение для России.

Москву лишили ряда прав в организации в 2014 году из-за присоединения Крыма. После этого Кремль отказался платить взносы в ПАСЕ, уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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