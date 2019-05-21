Украинский министр взорвал Кремль на фото и испугался последствий

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Глава украинского военного ведомства Степан Полторак разместил в Сети провокационный фотоколлаж.
Министр, уже написавший рапорт об отставке президенту Владимиру Зеленскому, показал на страничке в Facebook фото, на котором он позирует на фоне взрывающейся Спасской башни Московского Кремля. В настоящее время снимок удален.
Некоторым украинским интернет-пользователям фото очень понравилось, о чем они и написали в комментариях, и получили спасибо от Полторака.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность 20 мая. После этого о своей отставке объявили многие члены кабинета министров, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.
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