Украинский министр взорвал Кремль на фото и испугался последствий

Эпатажный снимок быстро исчез

Глава украинского военного ведомства Степан Полторак разместил в Сети провокационный фотоколлаж.

Министр, уже написавший рапорт об отставке президенту Владимиру Зеленскому, показал на страничке в Facebook фото, на котором он позирует на фоне взрывающейся Спасской башни Московского Кремля. В настоящее время снимок удален.

Некоторым украинским интернет-пользователям фото очень понравилось, о чем они и написали в комментариях, и получили спасибо от Полторака.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность 20 мая. После этого о своей отставке объявили многие члены кабинета министров, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.