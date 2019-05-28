Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил постпред России Иван Солтановский.

По его мнению, это может произойти при конкретных условиях: если организация преодолеет раскол и будут созданы равные условия для всех стран-участниц.

"Комитет министров, во-первых, подтвердил уставное право всех государств-членов на полноправное участие в работе ПАСЕ. Во-вторых, КМСЕ (Комитет министров Совета Европы – прим. ред.) призвал обеспечить участие всех парламентских делегаций в выборах нового генерального секретаря организации, которые пройдут в июне",

– приводит слова Солтановского газета "Известия".

На данный момент решение остается за самой Парламентской ассамблеей. До получения окончательного вердикта делегация РФ не будет участвовать в ее сессиях.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. Это было связано с ситуацией вокруг Крыма. В январе этого года Госдума решила не отправлять туда своих представителей.

Позже ассамблея призвала все-таки выдвинуть делегацию РФ в ПАСЕ. В противном случае это нарушит решение Комитета министров Совета Европы, которое приняли в Хельсинки.