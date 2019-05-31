Пострадавшие русскоязычные граждане будут отомщены

Россия использует площадку Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для защиты русского языка. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне открытия V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

Отвечая на вопрос, какую тему российская делегация должна поднять в первую очередь в случае возвращения в ПАСЕ, он указал на противоправное отношение властей ряда стран к русскому языку и последствия такой политики.

"В какой степени противодействие его использованию, владению, обучению на русском языке становится элементом государственной политики? Там, где это становится элементом государственной политики, – это однозначно влияет на наши двусторонние отношения с этими странами", – приводит ТАСС слова Косачева.

В качестве примера сенатор привел Украину и страны Балтии: русофобская политика местных властей свела к минимуму, в том числе, их торгово-экономические отношения с Россией. Страдают от этого, прежде всего, простые граждане.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. Летом 2017-го Москва приняла решение приостановить выплату части взносов в СЕ. Двухлетний перерыв в финансовых отчислениях является поводом для исключения из организации.

В мае 2019 г. Комитет министров Совета Европы принял заявление о том, что все члены СЕ должны иметь равные права, но также на них возлагается обязанность вовремя платить взносы. Это открывает России обратную дорогу в ПАСЕ, но окончательное решение на этот счет пока не принято.